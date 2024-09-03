Лукьяненко с мировым рекордом выиграла паралимпийский заплыв на 200 м

Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль Паралимпиады-2024 на дистанции 200 м комплексным плаванием среди спортсменов с нарушением зрения.

Лукьяненко установила мировой рекорд, проплыв за 2 минуты 37,77 секунды. Предыдущий лучший результат также принадлежал Лукьяненко — она его установила в апреле нынешнего года.

Серебряную медаль выиграла китаянка Ма Цзя (2.38,70), а тройку призеров замкнула ее соотечественница Цай Ливэнь (2.41,83).

Ранее на Паралимпиаде в Париже Лукьяненко выиграла две бронзы: в заплывах вольным стилем на 400 м и на стометровке на спине.

Игры в Париже продлятся до 8 сентября. Российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе, а их награды не учитываются в медальном зачете.