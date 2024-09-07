Лукьяненко во второй раз взяла золото Паралимпиады-2024 с мировым рекордом

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль Паралимпийских игр-2024, став первой на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спортсменка показала результат 1 минута 04,88 секунды, установив мировой рекорд. Она превзошла показатели нидерландки Лизетты Брюинсмы (1.05,14). Соревнования проходили для спортсменов с нарушением зрения.

Ранее на Играх-2024 Лукьяненко по два раза выиграла золото и серебро. На дистанции 200 метров комплексным плаванием пловчиха также установила мировой рекорд.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября.