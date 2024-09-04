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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 10:01

Захарова — о российских паралимпийцах: «Они совершают настоящий подвиг»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«Через что сейчас проходят паралимпийцы — это настоящий подвиг, потому что это люди, которым и так на определенных этапах жизни судьба не благоволила, но они сумели это преодолеть и стать символами для людей, которые могли потерять надежду», — приводит слова Захаровой РИА Новости Спорт.

Паралимпиада продолжится до 8 сентября. 88 российских спортсменов допущены на турнир в нейтральном статусе.

На данный момент россияне завоевали на Играх в Париже 40 медалей: 9 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых.

Источник: РИА Новости Спорт
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