Паралимпиада (Паралимпийские игры)
23 октября, 18:54
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.
В четверг, 23 октября, Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.
«Нацизм», — сказала Захарова «СЭ».
Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, Международный союз биатлонистов и Всемирная федерация керлинга сохраняют в силе решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организаций.