23 октября, 18:54

Захарова — о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2026: «Нацизм»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

В четверг, 23 октября, Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«Нацизм», — сказала Захарова «СЭ».

Сборной России не&nbsp;будет на&nbsp;Паралимпиаде-2026.России не будет на Паралимпиаде-2026. Хотя в сентябре нам вернули и флаг, и гимн

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, Международный союз биатлонистов и Всемирная федерация керлинга сохраняют в силе решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

