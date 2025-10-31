Международный паралимпийский комитет объяснил появление юмористических видео в TikTok

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета объяснила «СЭ» появление видео под странную музыку в официальном TikTok-аккаунте организации.

— Тот факт, что главным продюсером аккаунта Paralympics в TikTok является паралимпиец, обеспечивает подлинность, близость и веселую атмосферу контента, что помогает нам охватывать новую аудиторию.

Чтобы привлечь молодую аудиторию, нам нужно было отойти от традиционного спортивного контента, который мы создаем для других наших социальных каналов.

Наша цель при создании контента для TikTok — показать выдающиеся спортивные навыки и достижения паралимпийцев, осветить темы, которые являются нишевыми и уникальными для паралимпийского спорта, а также показать, что, как и в любом другом виде спорта, время от времени случаются промахи. Отзывы от большинства представителей сообщества спортсменов были исключительно положительными, многие из них размещают наши клипы на своих личных страницах.

Пытаясь привлечь и вовлечь глобальную аудиторию, мы понимаем, что не всем контент может понравиться. Иногда мы действительно можем ошибиться, но наша команда всегда готова слушать и учиться на обратной связи, — сообщили «СЭ» в комитете.

Ранее в сети завирусились короткие ролики из официального TikTok-аккаунта Паралимпийских игр. На кадрах спортсмены выступают под нелепую музыку, больше характерную для американских мультфильмов или юмористических передач.