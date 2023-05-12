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Сегодня, 15:52

Матыцин назвал неправомерным отстранение Паралимпийского комитета России

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) было неправомерным.

«Отстранение Паралимпийского комитета России было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом Международным паралимпийским комитетом (IPC). Вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы — это низко и недостойно мирового спортивного движения. Спортсмены были лишены возможности выступить на Паралимпийских играх и многих международных соревнованиях», — цитирует слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.

Олег Матыцин
ПКР
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