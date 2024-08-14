МПК: на Паралимпиаде выступят 90 российских спортсменов

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс заявил, что участниками Паралимпиады в Париже станут 90 российских спортсменов. На прошедшей Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе выступили 15 россиян.

«В сумме в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии», — приводит ТАСС слова Спенса.

Также МПК одобрил заявки двух ведущих атлетов с нарушениями зрения.

В марте МПК опубликовал критерии участия российских паралимпийцев: нейтральный статус, пропуск церемонии открытия и закрытия, награды россиян не будут учитываться в медальном зачете.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.