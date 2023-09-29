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Сегодня, 13:56

МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России

Алина Савинова
Паралимпийская сборная России.
Фото Global Look Press
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Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, сообщает ТАСС.

74 члена генассамблеи не поддержали решение лишить ПКР членства в МПК, 65 выступили за. Еще 13 членов воздержались от голосования.

Генассамблея Международного паралимпийского комитета проходит в Бахрейне 28 и 29 сентября. Ранее президент ПКР Павел Рожков заявил, что на заседании может быть принято решение навсегда приостановить членство ПКР в международной организации.

В августе 2016 года МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишить ПКР членства в организации. В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР и выдвинул ряд требований, которые ПКР должен выполнить. В ноябре прошлого года на внеочередной генеральной ассамблее Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал обращение с призывом отменить данное решение. В мае жалоба российской организации была удовлетворена.

Источник: https://tass.ru/sport/18875425
ПКР
МПК
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