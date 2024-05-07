МПК подтвердил снятие санкций из-за приостановки членства Паралимпийского комитета России в 2016-м

Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил Паралимпийскому комитету России (ПКР) снятие санкций, в связи с приостановкой членства российской организации в 2016 году, сообщил глава ПКР Павел Рожков.

«В начале мая этого года после наших неоднократных запросов МПК подтвердил завершение срока действия критериев, а также высоко оценил работу ПКР в области антидопингового образования и рекомендовал совместно с РУСАДА сохранить тот же режим тестирования спортсменов, который соблюдался ранее», — цитирует ТАСС Рожкова.

В 2016 году членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено на основании информации, прозвучавшей в докладе расследовании независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.