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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 10:35

На Паралимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за качества воды в Сене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Оргкомитет Паралимпиады в Париже перенес соревнования по триатлону, которые должны были пройти 1 сентября.

Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC). Решение связано с качеством воды в Сене. Теперь соревнования должны состояться 2 сентября.

«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей за последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований в воскресенье, 1 сентября, непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon», — говорится в заявлении.

Летние Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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