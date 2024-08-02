На Паралимпиаде в Париже могут выступить 92 российских атлета

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, сколько атлетов допущены до участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«Исполкомом ПКР был утвержден состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России, в нее вошли около 160 человек, из которых 92 — паралимпийцы», — цитирует Рожкова ТАСС.

Также Международный паралимпийский комитет подтвердил, что все участники прошли проверку на соответствие регламенту нейтральности. Все члены делегации сдали биометрию для получения виз.

Рожков добавил, что спортсмены из России рассчитывают на участие в легкой атлетике, плавании, триатлоне, тхэквондо и настольном теннисе.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.