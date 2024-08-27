На Паралимпийских играх в Париже выступят 88 россиян

В заявку на Паралимпийские игры в Париже попали 88 российских атлетов, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 90 российских спортсменов допущены к Играм.

По данным источника, в число нейтральных атлетов вошли 96 спортсменов, восемь из которых имеют белорусский паспорт и 88 — российский.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачете.

Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что российских и белорусских спортсменов на соревнованиях в Париже в случае завоевания золотых медалей будут награждать под паралимпийский гимн.