Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 14:30

Около 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут задействованы на Паралимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал, какое количество сотрудников правоохранительных органов будет работать во время Паралимпиады в Париже.

«25 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в ходе Паралимпийских игр каждый день», — цитирует Дарманена РИА «Новости».

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 90 российских спортсменов допущены к Играм в Париже.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России

Источник: РИА
0
Читайте также
День флага России: дата праздника и когда пройдет в 2024 году
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались в суде
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Путин прибыл с визитом в Беслан
Армия РФ освободила Нью-Йорк в ДНР
Популярное видео
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава Российского союза спортсменов рассказал об условиях подготовки паралимпийцев

Оргкомитет Паралимпиады отказал журналистам ТАСС в аккредитации без объяснения причин