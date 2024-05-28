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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 13:00

Около 300 российских спортсменов и сопровождающих лиц пройдут проверку перед Паралимпиадой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что проверку для выступления на Олимпиаде-2024 пройдут порядка 300 спортсменов, тренеров и организаторов.

«Пекин нас научил ждать и быть готовыми в любой момент, — цитирует Рожкова ТАСС. — Хотя нам Международный паралимпийский комитет (МПК) подтверждает, что новых условий не будет, нужно быть готовыми. Проверки мы готовим на 300 с лишним спортсменов, тренеров и организаторов — все документы. По плаванию порядка 40 лицензий мы подтвердили, мы успешно выступает в легкой атлетике, где тоже порядка 40 человек будет. Общая делегации может составить около 200 человек, из которых 100 — спортсмены».

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, им будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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