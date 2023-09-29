Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 18:54

Матыцин: «Решение МПК показывает успешную работу ПКР по защите истинных принципов спорта»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал допуск российских спортсменов к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта. Российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене. Без их участия любые соревнования, тем более такие масштабные, как Паралимпийские игры, теряют в зрительском интересе», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Россияне смогут выступить на&nbsp;Паралимпиаде 2024 в&nbsp;нейтральном статусе. Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя

29 сентября генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В ПКР назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку, а также отметили, что намерены добиваться полного восстановления своих прав в МПК.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Олег Матыцин
ПКР
МПК
2
Читайте также
МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России
Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2024 году
Беглов заявил о больших расходах Санкт-Петербурга из-за «Газпрома»
Путин поблагодарил участников боя у Урожайного за героизм
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ПКР будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК
В ПКР назвали допуск спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку
Румменигге заявил, что проголосовал за допуск юниорских сборных России к международным турнирам
Тарасова — о россиянах на Паралимпиаде-2024: «Мы согласны на допуск в любом статусе»
Колобков — о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Наши ребята это заслужили. Удивлен, что это не произошло раньше»
Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПКР будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК