Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 10:39

Осужденный за убийство легкоатлет-ампутант Писториус вышел на свободу по УДО

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Оскар Писториус.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Южноафриканский бегун-ампутант Оскар Писториус, осужденный за убийство своей девушки, вышел на свободу, сообщает Associated Press.

37-летний спортсмен был выпущен из-под стражи по УДО. После освобождения Писториус будет жить в доме своего дяди в пригороде Претории.

Спортсмен будет находиться под надзором правоохранительных органов до декабря 2029 года. Он должен находиться дома в определенные часы дня, также ему запрещено употреблять алкоголь и общаться со СМИ.

В ночь на 14 февраля 2013 года Писториус убил свою девушку Реву Стенкамп. Спортсмен сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета, за которой находилась Стенкамп. Позднее бегун заявил, что принял ее за грабителя.

Изначально Писториуса признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к пяти годам лишения свободы, спустя год его досрочно выпустили и заключили под домашний арест. В ноябре 2017 года после ряда протестов прокуратуры бегуна приговорили к 13 годам и 5 месяцам заключения за умышленное убийство.

В ноябре 2023 года южноафриканец обратился в конституционный суд с просьбой рассмотреть его условно-досрочное освобождение. Суд удовлетворил запрос спортсмена.

Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В 2012 году он выступил на Олимпиаде в Лондоне и дошел до полуфинала на дистанции 400 м, в котором показал худший результат.

Оскар Писториус. Писториус выйдет на свободу через 10 лет после убийства своей девушки. Оскар начинает новую жизнь

Оскар Писториус
0
Читайте также
Олегу Романцеву исполнилось 70 лет
Гол и пас Миранчука вывели «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии
КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи
Скончался актер Константин Желдин
Режиссер-документалист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

ПКР планирует провести пять сборов с участием бойцов СВО