Сегодня, 19:50
В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.
Россияне выступят легкой атдетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|27
|22
|8
|57
|2
|Великобритания
|19
|10
|8
|37
|3
|Бразилия
|8
|4
|12
|24
|4
|США
|6
|10
|5
|21
|5
|Франция
|6
|7
|10
|23
|6
|Австралия
|6
|4
|8
|18
|7
|Нидерланды
|6
|2
|2
|10
|8
|Узбекистан
|5
|3
|3
|11
|9
|Россия
|4
|9
|8
|21
|10
|Италия
|4
|4
|10
|18
|11
|Украина
|3
|10
|12
|25
|12
|Турция
|3
|5
|2
|10
|13
|Испания
|3
|2
|9
|14
|14
|Колумбия
|3
|2
|3
|8
|15
|Словакия
|3
|1
|0
|4
|16
|Польша
|3
|0
|3
|6
|17
|Израиль
|3
|0
|2
|5
|18
|Белоруссия
|3
|0
|0
|3
|19
|Япония
|2
|4
|4
|10
|20
|Корея
|2
|3
|5
|10
|21
|Тунис
|2
|1
|0
|3
|22
|Сингапур
|2
|0
|0
|2
|23
|Иран
|1
|4
|3
|8
|24
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|25
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|26
|Индия
|1
|1
|3
|5
|27
|Дания
|1
|1
|2
|4
|28
|Азербайджан
|1
|1
|1
|3
|29
|Швейцария
|1
|1
|1
|3
|30
|Бельгия
|1
|1
|0
|2
|31
|Алжир
|1
|0
|2
|3
|32
|Аргентина
|1
|0
|2
|3
|33
|Грузия
|1
|0
|1
|2
|34
|Португалия
|1
|0
|1
|2
|35
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|36
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|37
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|38
|Перу
|1
|0
|0
|1
|39
|Словения
|1
|0
|0
|1
|40
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|41
|Канада
|0
|3
|4
|7
|42
|Мексика
|0
|3
|4
|7
|43
|Германия
|0
|2
|5
|7
|44
|Таиланд
|0
|2
|4
|6
|45
|Марокко
|0
|2
|3
|5
|46
|Греция
|0
|2
|2
|4
|47
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|48
|Ирландия
|0
|2
|0
|2
|49
|Гонконг
|0
|1
|1
|2
|50
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|51
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|1
|2
|52
|Норвегия
|0
|1
|1
|2
|53
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|54
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|55
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|56
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|57
|Чили
|0
|0
|2
|2
|58
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|59
|Ирак
|0
|0
|1
|1
|60
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|61
|Непал
|0
|0
|1
|1