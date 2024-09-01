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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:50

Паралимпиада, медальный зачет на 1 сентября: Китай лидирует, Россия — девятая

Соревнования по настольному теннису на Паралимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 31 августа.

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.

Россияне выступят легкой атдетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 27 22 8 57
2 Великобритания 19 10 8 37
3 Бразилия 8 4 12 24
4 США 6 10 5 21
5 Франция 6 7 10 23
6 Австралия 6 4 8 18
7 Нидерланды 6 2 2 10
8 Узбекистан 5 3 3 11
9 Россия 4 9 8 21
10 Италия 4 4 10 18
11 Украина 3 10 12 25
12 Турция 3 5 2 10
13 Испания 3 2 9 14
14 Колумбия 3 2 3 8
15 Словакия 3 1 0 4
16 Польша 3 0 3 6
17 Израиль 3 0 2 5
18 Белоруссия 3 0 0 3
19 Япония 2 4 4 10
20 Корея 2 3 5 10
21 Тунис 2 1 0 3
22 Сингапур 2 0 0 2
23 Иран 1 4 3 8
24 Чехия 1 2 1 4
25 Монголия 1 2 0 3
26 Индия 1 1 3 5
27 Дания 1 1 2 4
28 Азербайджан 1 1 1 3
29 Швейцария 1 1 1 3
30 Бельгия 1 1 0 2
31 Алжир 1 0 2 3
32 Аргентина 1 0 2 3
33 Грузия 1 0 1 2
34 Португалия 1 0 1 2
35 Болгария 1 0 0 1
36 Венгрия 1 0 0 1
37 Намибия 1 0 0 1
38 Перу 1 0 0 1
39 Словения 1 0 0 1
40 Эфиопия 1 0 0 1
41 Канада 0 3 4 7
42 Мексика 0 3 4 7
43 Германия 0 2 5 7
44 Таиланд 0 2 4 6
45 Марокко 0 2 3 5
46 Греция 0 2 2 4
47 Новая Зеландия 0 2 1 3
48 Ирландия 0 2 0 2
49 Гонконг 0 1 1 2
50 Индонезия 0 1 1 2
51 Китайский Тайбэй 0 1 1 2
52 Норвегия 0 1 1 2
53 Венесуэла 0 1 0 1
54 Казахстан 0 1 0 1
55 Кипр 0 1 0 1
56 Сербия 0 1 0 1
57 Чили 0 0 2 2
58 Австрия 0 0 1 1
59 Ирак 0 0 1 1
60 Кувейт 0 0 1 1
61 Непал 0 0 1 1

Источник: Медальный зачет Паралимпиады
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