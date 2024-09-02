Сегодня, 20:40
В воскресенье, 2 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.
Россияне выступят легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|26
|Тунис
|2
|2
|0
|4
|27
|Азербайджан
|2
|1
|1
|4
|28
|Сингапур
|2
|1
|0
|3
|29
|Алжир
|2
|0
|2
|4
|30
|Португалия
|2
|0
|1
|3
|31
|Эфиопия
|2
|0
|0
|2
|32
|Индонезия
|1
|6
|4
|11
|33
|Канада
|1
|4
|6
|11
|34
|Иран
|1
|4
|3
|8
|35
|Мексика
|1
|3
|5
|9
|36
|Чехия
|1
|3
|1
|5
|37
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|38
|Дания
|1
|1
|2
|4
|39
|Бельгия
|1
|1
|0
|2
|40
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|41
|Венесуэла
|1
|1
|0
|2
|42
|Аргентина
|1
|0
|4
|5
|43
|Грузия
|1
|0
|1
|2
|44
|ЮАР
|1
|0
|1
|2
|45
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|46
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|47
|Перу
|1
|0
|0
|1
|48
|Словения
|1
|0
|0
|1
|49
|Греция
|0
|3
|4
|7
|50
|Марокко
|0
|2
|3
|5
|51
|Норвегия
|0
|2
|3
|5
|52
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|53
|Ирландия
|0
|2
|0
|2
|54
|Австрия
|0
|1
|1
|2
|55
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|1
|2
|56
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|57
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|58
|Куба
|0
|1
|0
|1
|59
|Латвия
|0
|1
|0
|1
|60
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|61
|МПК
|0
|0
|2
|2
|62
|Чили
|0
|0
|2
|2
|63
|Ирак
|0
|0
|1
|1
|64
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|65
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|66
|Непал
|0
|0
|1
|1
|67
|Нигерия
|0
|0
|1
|1
|68
|Эквадор
|0
|0
|1
|1