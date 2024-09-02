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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 20:40

Паралимпиада, медальный зачет на 2 сентября: Китай лидирует, Россия — девятая

Соревнования по триатлону на Паралимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 2 сентября.

В воскресенье, 2 сентября, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медалив 10 различных видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтону, бочче, велоспорту на треке, гребле, плаванию, настольному теннису, троеборью и спортивной стрельбе.

Россияне выступят легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и триатлоне.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

26 Тунис 2 2 0 4
27 Азербайджан 2 1 1 4
28 Сингапур 2 1 0 3
29 Алжир 2 0 2 4
30 Португалия 2 0 1 3
31 Эфиопия 2 0 0 2
32 Индонезия 1 6 4 11
33 Канада 1 4 6 11
34 Иран 1 4 3 8
35 Мексика 1 3 5 9
36 Чехия 1 3 1 5
37 Монголия 1 2 0 3
38 Дания 1 1 2 4
39 Бельгия 1 1 0 2
40 Венгрия 1 1 0 2
41 Венесуэла 1 1 0 2
42 Аргентина 1 0 4 5
43 Грузия 1 0 1 2
44 ЮАР 1 0 1 2
45 Болгария 1 0 0 1
46 Намибия 1 0 0 1
47 Перу 1 0 0 1
48 Словения 1 0 0 1
49 Греция 0 3 4 7
50 Марокко 0 2 3 5
51 Норвегия 0 2 3 5
52 Новая Зеландия 0 2 1 3
53 Ирландия 0 2 0 2
54 Австрия 0 1 1 2
55 Китайский Тайбэй 0 1 1 2
56 Казахстан 0 1 0 1
57 Кипр 0 1 0 1
58 Куба 0 1 0 1
59 Латвия 0 1 0 1
60 Сербия 0 1 0 1
61 МПК 0 0 2 2
62 Чили 0 0 2 2
63 Ирак 0 0 1 1
64 Кувейт 0 0 1 1
65 Малайзия 0 0 1 1
66 Непал 0 0 1 1
67 Нигерия 0 0 1 1
68 Эквадор 0 0 1 1
Источник: Медальный зачет Паралимпиады
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