Паралимпиада, медальный зачет на 29 августа: Китай лидирует

В четверг, 29 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны первые медали: в паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе в женском парном разряде, паратхэквондо и других дисциплинах.

Всего атлеты выступят в 11 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 2 1 0 3 2 Нидерланды 2 0 0 2 3 Великобритания 0 2 0 2 4 Франция 0 1 0 1 5 Канада 0 0 1 1 6 Испания 0 0 1 1 7 Италия 0 0 1 1 8 Швейцария 0 0 1 1

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября.