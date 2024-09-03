Паралимпиада, медальный зачет на 3 сентября: Китай лидирует, Россия — седьмая

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 3 сентября.

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне выступают в легкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Всего спортсмены из РФ поборются за 14 комплектов наград.

Медальный зачет Паралимпиады-2024