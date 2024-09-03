Сегодня, 19:33
Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне выступают в легкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Всего спортсмены из РФ поборются за 14 комплектов наград.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|47
|33
|17
|97
|2
|Великобритания
|29
|16
|12
|57
|3
|США
|16
|20
|11
|47
|4
|Бразилия
|13
|9
|22
|44
|5
|Франция
|11
|11
|15
|37
|6
|Австралия
|9
|9
|12
|30
|7
|Россия
|8
|15
|13
|36
|8
|Италия
|8
|8
|15
|31
|9
|Нидерланды
|7
|4
|4
|15
|10
|Украина
|6
|13
|19
|38
|11
|Узбекистан
|6
|4
|4
|14
|12
|Япония
|5
|6
|8
|19
|13
|Испания
|5
|5
|13
|23
|14
|Швейцария
|5
|1
|2
|8
|15
|Белоруссия
|5
|0
|0
|5
|16
|Корея
|4
|7
|8
|19
|17
|Израиль
|4
|1
|2
|7
|18
|Германия
|3
|5
|9
|17
|19
|Индия
|3
|5
|7
|15
|20
|Турция
|3
|5
|3
|11
|21
|Таиланд
|3
|4
|6
|13
|22
|Колумбия
|3
|4
|4
|11
|23
|Словакия
|3
|2
|0
|5
|24
|Польша
|3
|1
|4
|8
|25
|Иран
|2
|7
|3
|12
|26
|Канада
|2
|4
|6
|12
|27
|Гонконг
|2
|3
|1
|6
|28
|Тунис
|2
|3
|0
|5
|29
|Азербайджан
|2
|1
|1
|4
|30
|Сингапур
|2
|1
|0
|3
|31
|Эфиопия
|2
|1
|0
|3
|32
|Латвия
|2
|1
|0
|3
|33
|Куба
|2
|1
|0
|3
|34
|Алжир
|2
|0
|2
|4
|35
|Индонезия
|1
|6
|5
|12
|36
|Мексика
|1
|3
|5
|9
|37
|Дания
|1
|3
|2
|6
|38
|Чехия
|1
|3
|1
|5
|39
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|40
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|41
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|42
|Венесуэла
|1
|1
|0
|2
|43
|Аргентина
|1
|0
|5
|6
|44
|Грузия
|1
|0
|1
|2
|45
|ЮАР
|1
|0
|1
|2
|46
|Малайзия
|1
|0
|1
|2
|47
|Перу
|1
|0
|0
|1
|48
|Словения
|1
|0
|0
|1
|49
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|50
|Намибия
|1
|0
|0
|1
|51
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|52
|Греция
|0
|3
|4
|7
|53
|Новая Зеландия
|0
|3
|1
|4
|54
|Марокко
|0
|2
|4
|6
|55
|Норвегия
|0
|2
|3
|5
|56
|Ирландия
|0
|2
|0
|2
|57
|Тайвань
|0
|1
|2
|3
|58
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|59
|Австрия
|0
|1
|1
|2
|60
|Казахстан
|0
|1
|0
|1
|61
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|62
|Шри Ланка
|0
|1
|0
|1
|63
|Финляндия
|0
|1
|0
|1
|64
|Чили
|0
|0
|3
|3
|65
|МОК
|0
|0
|2
|2
|66
|Непал
|0
|0
|1
|1
|67
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|68
|Ирак
|0
|0
|1
|1
|69
|Эквадор
|0
|0
|1
|1
|70
|Нигерия
|0
|0
|1
|1
|71
|Черногория
|0
|0
|1
|1