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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:33

Паралимпиада, медальный зачет на 3 сентября: Китай лидирует, Россия — седьмая

Соревнования по фехтованию на Паралимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 3 сентября.

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне выступают в легкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Всего спортсмены из РФ поборются за 14 комплектов наград.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 47 33 17 97
2 Великобритания 29 16 12 57
3 США 16 20 11 47
4 Бразилия 13 9 22 44
5 Франция 11 11 15 37
6 Австралия 9 9 12 30
7 Россия 8 15 13 36
8 Италия 8 8 15 31
9 Нидерланды 7 4 4 15
10 Украина 6 13 19 38
11 Узбекистан 6 4 4 14
12 Япония 5 6 8 19
13 Испания 5 5 13 23
14 Швейцария 5 1 2 8
15 Белоруссия 5 0 0 5
16 Корея 4 7 8 19
17 Израиль 4 1 2 7
18 Германия 3 5 9 17
19 Индия 3 5 7 15
20 Турция 3 5 3 11
21 Таиланд 3 4 6 13
22 Колумбия 3 4 4 11
23 Словакия 3 2 0 5
24 Польша 3 1 4 8
25 Иран 2 7 3 12
26 Канада 2 4 6 12
27 Гонконг 2 3 1 6
28 Тунис 2 3 0 5
29 Азербайджан 2 1 1 4
30 Сингапур 2 1 0 3
31 Эфиопия 2 1 0 3
32 Латвия 2 1 0 3
33 Куба 2 1 0 3
34 Алжир 2 0 2 4
35 Индонезия 1 6 5 12
36 Мексика 1 3 5 9
37 Дания 1 3 2 6
38 Чехия 1 3 1 5
39 Монголия 1 2 0 3
40 Бельгия 1 1 1 3
41 Венгрия 1 1 0 2
42 Венесуэла 1 1 0 2
43 Аргентина 1 0 5 6
44 Грузия 1 0 1 2
45 ЮАР 1 0 1 2
46 Малайзия 1 0 1 2
47 Перу 1 0 0 1
48 Словения 1 0 0 1
49 Болгария 1 0 0 1
50 Намибия 1 0 0 1
51 Коста-Рика 1 0 0 1
52 Греция 0 3 4 7
53 Новая Зеландия 0 3 1 4
54 Марокко 0 2 4 6
55 Норвегия 0 2 3 5
56 Ирландия 0 2 0 2
57 Тайвань 0 1 2 3
58 Сербия 0 1 1 2
59 Австрия 0 1 1 2
60 Казахстан 0 1 0 1
61 Кипр 0 1 0 1
62 Шри Ланка 0 1 0 1
63 Финляндия 0 1 0 1
64 Чили 0 0 3 3
65 МОК 0 0 2 2
66 Непал 0 0 1 1
67 Кувейт 0 0 1 1
68 Ирак 0 0 1 1
69 Эквадор 0 0 1 1
70 Нигерия 0 0 1 1
71 Черногория 0 0 1 1

Источник: Медальный зачет Паралимпиады
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