Сегодня, 22:00
В пятницу, 30 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в паралимпийской легкой атлетике, паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе, плавание, тхэквондо и стрельбе
Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|8
|8
|4
|20
|2
|Великобритания
|6
|6
|3
|15
|3
|Бразилия
|4
|1
|4
|9
|4
|Нидерланды
|4
|1
|1
|6
|5
|Италия
|3
|2
|8
|13
|6
|Австралия
|3
|2
|2
|7
|7
|Франция
|2
|4
|2
|8
|8
|Колумбия
|2
|1
|1
|4
|9
|Израиль
|2
|0
|0
|2
|10
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|11
|Украина
|1
|5
|2
|8
|12
|США
|1
|5
|0
|6
|13
|Россия
|1
|3
|5
|9
|14
|Япония
|1
|3
|2
|6
|15
|Узбекистан
|1
|2
|1
|4
|16
|Индия
|1
|1
|2
|4
|17
|Корея
|1
|1
|2
|4
|18
|Бельгия
|1
|1
|0
|2
|19
|Испания
|1
|0
|5
|6
|20
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|21
|Дания
|1
|0
|0
|1
|22
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|23
|Монголия
|1
|0
|0
|1
|24
|Перу
|1
|0
|0
|1
|25
|Польша
|1
|0
|0
|1
|26
|Сингапур
|1
|0
|0
|1
|27
|Словения
|1
|0
|0
|1
|28
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|29
|Турция
|0
|1
|2
|3
|30
|Мексика
|0
|1
|2
|3
|31
|Германия
|0
|1
|1
|2
|32
|Гонконг
|0
|1
|0
|1
|33
|Индонезия
|0
|1
|0
|1
|34
|Иран
|0
|1
|0
|1
|35
|Новая Зеландия
|0
|1
|0
|1
|36
|Ирландия
|0
|1
|0
|1
|37
|Канада
|0
|0
|4
|4
|38
|Таиланд
|0
|0
|3
|3
|39
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|40
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|41
|Чили
|0
|0
|1
|1
|42
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|43
|Марокко
|0
|0
|1
|1
|44
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|45
|Команда беженцев
|0
|0
|1
|1
|46
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|47
|Тайвань
|0
|0
|1
|1
Паралимпиада проходит с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в общем зачете.