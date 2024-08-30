Паралимпиада, медальный зачет на 30 августа: Китай лидирует, Россия — на 13-м месте

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 30 августа.

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в паралимпийской легкой атлетике, паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе, плавание, тхэквондо и стрельбе

Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 8 8 4 20 2 Великобритания 6 6 3 15 3 Бразилия 4 1 4 9 4 Нидерланды 4 1 1 6 5 Италия 3 2 8 13 6 Австралия 3 2 2 7 7 Франция 2 4 2 8 8 Колумбия 2 1 1 4 9 Израиль 2 0 0 2 10 Белоруссия 2 0 0 2 11 Украина 1 5 2 8 12 США 1 5 0 6 13 Россия 1 3 5 9 14 Япония 1 3 2 6 15 Узбекистан 1 2 1 4 16 Индия 1 1 2 4 17 Корея 1 1 2 4 18 Бельгия 1 1 0 2 19 Испания 1 0 5 6 20 Чехия 1 0 0 1 21 Дания 1 0 0 1 22 Венгрия 1 0 0 1 23 Монголия 1 0 0 1 24 Перу 1 0 0 1 25 Польша 1 0 0 1 26 Сингапур 1 0 0 1 27 Словения 1 0 0 1 28 Тунис 1 0 0 1 29 Турция 0 1 2 3 30 Мексика 0 1 2 3 31 Германия 0 1 1 2 32 Гонконг 0 1 0 1 33 Индонезия 0 1 0 1 34 Иран 0 1 0 1 35 Новая Зеландия 0 1 0 1 36 Ирландия 0 1 0 1 37 Канада 0 0 4 4 38 Таиланд 0 0 3 3 39 Аргентина 0 0 1 1 40 Азербайджан 0 0 1 1 41 Чили 0 0 1 1 42 Грузия 0 0 1 1 43 Марокко 0 0 1 1 44 Норвегия 0 0 1 1 45 Команда беженцев 0 0 1 1 46 Швейцария 0 0 1 1 47 Тайвань 0 0 1 1

Паралимпиада проходит с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в общем зачете.