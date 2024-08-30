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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 22:00

Паралимпиада, медальный зачет на 30 августа: Китай лидирует, Россия — на 13-м месте

Паралимпиада-2024.
Фото Reuters
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 30 августа.

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в паралимпийской легкой атлетике, паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе, плавание, тхэквондо и стрельбе

Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 8 8 4 20
2 Великобритания 6 6 3 15
3 Бразилия 4 1 4 9
4 Нидерланды 4 1 1 6
5 Италия 3 2 8 13
6 Австралия 3 2 2 7
7 Франция 2 4 2 8
8 Колумбия 2 1 1 4
9 Израиль 2 0 0 2
10 Белоруссия 2 0 0 2
11 Украина 1 5 2 8
12 США 1 5 0 6
13 Россия 1 3 5 9
14 Япония 1 3 2 6
15 Узбекистан 1 2 1 4
16 Индия 1 1 2 4
17 Корея 1 1 2 4
18 Бельгия 1 1 0 2
19 Испания 1 0 5 6
20 Чехия 1 0 0 1
21 Дания 1 0 0 1
22 Венгрия 1 0 0 1
23 Монголия 1 0 0 1
24 Перу 1 0 0 1
25 Польша 1 0 0 1
26 Сингапур 1 0 0 1
27 Словения 1 0 0 1
28 Тунис 1 0 0 1
29 Турция 0 1 2 3
30 Мексика 0 1 2 3
31 Германия 0 1 1 2
32 Гонконг 0 1 0 1
33 Индонезия 0 1 0 1
34 Иран 0 1 0 1
35 Новая Зеландия 0 1 0 1
36 Ирландия 0 1 0 1
37 Канада 0 0 4 4
38 Таиланд 0 0 3 3
39 Аргентина 0 0 1 1
40 Азербайджан 0 0 1 1
41 Чили 0 0 1 1
42 Грузия 0 0 1 1
43 Марокко 0 0 1 1
44 Норвегия 0 0 1 1
45 Команда беженцев 0 0 1 1
46 Швейцария 0 0 1 1
47 Тайвань 0 0 1 1
Логотип Паралимпийских игр. Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России

Паралимпиада проходит с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в общем зачете.

Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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