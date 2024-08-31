Паралимпиада, медальный зачет на 31 августа: Китай продолжает лидировать

Сегодня, 12:43
В субботу, 31 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в легкой атлетике, настольном паратеннисе, велоспорте на треке, стрельбе из лука, стрелковом параспорте, тхэквондо и плавании.
Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.
Медальный зачет Паралимпиады-2024
|1
|Китай
|12
|9
|4
|25
|2
|Великобритания
|6
|6
|3
|15
|3
|Бразилия
|5
|1
|6
|12
|4
|Нидерланды
|4
|1
|1
|6
|5
|Италия
|3
|2
|8
|13
|6
|Австралия
|3
|2
|2
|7
|7
|Франция
|2
|5
|2
|9
|8
|Узбекистан
|2
|2
|2
|6
|9
|Колумбия
|2
|1
|1
|4
|10
|Польша
|2
|0
|1
|3
|11
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|12
|Израиль
|2
|0
|0
|2
|13
|США
|1
|6
|0
|7
|14
|Украина
|1
|5
|2
|8
|15
|Россия
|1
|3
|5
|9
|16
|Япония
|1
|3
|2
|6
|17
|Турция
|1
|3
|2
|6
|18
|Корея
|1
|2
|2
|5
|19
|Тунис
|1
|2
|0
|3
|20
|Индия
|1
|1
|2
|4
|21
|Монголия
|1
|1
|0
|2
|22
|Бельгия
|1
|1
|0
|2
|23
|Испания
|1
|0
|6
|7
|24
|Азербайджан
|1
|0
|1
|2
|25
|Дания
|1
|0
|1
|2
|26
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|27
|Сингапур
|1
|0
|0
|1
|28
|Перу
|1
|0
|0
|1
|29
|Словения
|1
|0
|0
|1
|30
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|31
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|32
|Мексика
|0
|1
|3
|4
|33
|Иран
|0
|1
|1
|2
|34
|Германия
|0
|1
|1
|2
|35
|Гонконг
|0
|1
|0
|1
|36
|Новая Зеландия
|0
|1
|0
|1
|37
|Ирландия
|0
|1
|0
|1
|38
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|39
|Индонезия
|0
|1
|0
|1
|40
|Канада
|0
|0
|4
|4
|41
|Таиланд
|0
|0
|3
|3
|42
|Аргентина
|0
|0
|2
|2
|43
|Марокко
|0
|0
|2
|2
|44
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|45
|Чили
|0
|0
|1
|1
|46
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|47
|МОК
|0
|0
|1
|1
|48
|Тайвань
|0
|0
|1
|1
|49
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|50
|Непал
|0
|0
|1
|1
|51
|Греция
|0
|0
|1
|1