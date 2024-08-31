Паралимпиада, медальный зачет на 31 августа: Китай продолжает лидировать

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 31 августа.

В субботу, 31 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в легкой атлетике, настольном паратеннисе, велоспорте на треке, стрельбе из лука, стрелковом параспорте, тхэквондо и плавании.

Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024