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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:43

Паралимпиада, медальный зачет на 31 августа: Китай продолжает лидировать

Соревнования по легкой атлетике на Паралимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 31 августа.

В субботу, 31 августа, на Паралимпийский играх в Париже будут разыграны медали в легкой атлетике, настольном паратеннисе, велоспорте на треке, стрельбе из лука, стрелковом параспорте, тхэквондо и плавании.

Всего атлеты выступят в 15 паралимпийских видах спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 12 9 4 25
2 Великобритания 6 6 3 15
3 Бразилия 5 1 6 12
4 Нидерланды 4 1 1 6
5 Италия 3 2 8 13
6 Австралия 3 2 2 7
7 Франция 2 5 2 9
8 Узбекистан 2 2 2 6
9 Колумбия 2 1 1 4
10 Польша 2 0 1 3
11 Белоруссия 2 0 0 2
12 Израиль 2 0 0 2
13 США 1 6 0 7
14 Украина 1 5 2 8
15 Россия 1 3 5 9
16 Япония 1 3 2 6
17 Турция 1 3 2 6
18 Корея 1 2 2 5
19 Тунис 1 2 0 3
20 Индия 1 1 2 4
21 Монголия 1 1 0 2
22 Бельгия 1 1 0 2
23 Испания 1 0 6 7
24 Азербайджан 1 0 1 2
25 Дания 1 0 1 2
26 Венгрия 1 0 0 1
27 Сингапур 1 0 0 1
28 Перу 1 0 0 1
29 Словения 1 0 0 1
30 Чехия 1 0 0 1
31 Болгария 1 0 0 1
32 Мексика 0 1 3 4
33 Иран 0 1 1 2
34 Германия 0 1 1 2
35 Гонконг 0 1 0 1
36 Новая Зеландия 0 1 0 1
37 Ирландия 0 1 0 1
38 Сербия 0 1 0 1
39 Индонезия 0 1 0 1
40 Канада 0 0 4 4
41 Таиланд 0 0 3 3
42 Аргентина 0 0 2 2
43 Марокко 0 0 2 2
44 Швейцария 0 0 1 1
45 Чили 0 0 1 1
46 Норвегия 0 0 1 1
47 МОК 0 0 1 1
48 Тайвань 0 0 1 1
49 Грузия 0 0 1 1
50 Непал 0 0 1 1
51 Греция 0 0 1 1
Источник: Медальный зачет Паралимпиады
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