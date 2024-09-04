Паралимпиада, медальный зачет на 4 сентября: Китай лидирует, Россия — седьмая

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 4 сентября.

В среду, 4 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и настольному теннису.

Медальный зачет Паралимпиады-2024