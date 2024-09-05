Паралимпиада, медальный зачет на 5 сентября: Китай лидирует, Россия — восьмая

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 5 сентября.

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и настольному теннису. Спортсмены поборются за 16 комлектов наград.

Медальный зачет Паралимпиады-2024