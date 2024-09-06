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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 13:29

Паралимпиада, медальный зачет на 6 сентября: Китай лидирует, Россия поднялась на шестое место

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 6 сентября.

В пятницу, 6 сентября на Паралимпийских играх в Париже россияне будут выступать в соревнованиях по легкой атлетике и плаванию. Спортсмены будут бороться за 14 комплектов наград.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 74 55 37 166
2 Великобритания 36 29 19 84
3 США 27 33 17 77
4 Нидерланды 21 10 5 36
5 Франция 17 22 22 61
6 Россия 16 18 20 54
7 Италия 16 11 27 54
8 Украина 15 20 26 61
9 Бразилия 15 18 29 62
10 Австралия 14 12 19 45
11 Германия 9 9 15 33
12 Япония 8 8 12 28
13 Узбекистан 8 5 4 17
14 Испания 7 10 19 36
15 Канада 6 6 8 20
16 Швейцария 6 5 5 16
17 Белоруссия 6 0 0 6
18 Индия 5 9 11 25
19 Корея 5 8 13 26
20 Таиланд 5 7 9 21
21 Колумбия 5 6 9 20
22 Польша 5 5 7 17
23 Алжир 5 0 5 10
24 Бельгия 4 3 3 10
25 Израиль 4 2 3 9
26 Куба 4 2 1 7
27 Турция 3 10 7 20
28 Иран 3 10 6 19
29 Мексика 3 4 5 12
30 Гонконг 3 4 1 8
31 Тунис 3 3 2 8
32 Венгрия 3 2 3 8
33 Словакия 3 2 0 5
34 Азербайджан 3 1 3 7
35 Греция 2 3 5 10
36 Казахстан 2 2 1 5
37 Аргентина 2 1 7 10
38 Венесуэла 2 1 1 4
39 Сингапур 2 1 0 3
40 Эфиопия 2 1 0 3
41 Латвия 2 1 0 3
42 Португалия 2 0 2 4
43 Египет 2 0 0 2
44 Индонезия 1 7 5 13
45 Чехия 1 4 2 7
46 Дания 1 3 4 8
47 Марокко 1 3 4 8
48 Норвегия 1 2 3 6
49 Грузия 1 2 2 5
50 Ирландия 1 2 2 5
51 Монголия 1 2 0 3
52 Сербия 1 1 2 4
53 Малайзия 1 1 1 3
54 ЮАР 1 0 3 4
55 Эквадор 1 0 2 3
56 Словения 1 0 1 2
57 Перу 1 0 0 1
58 Болгария 1 0 0 1
59 Намибия 1 0 0 1
60 Коста-Рика 1 0 0 1
61 Иордания 1 0 0 1
62 Саудовская Аравия 1 0 0 1
63 Новая Зеландия 0 4 3 7
64 Тайвань 0 3 2 5
65 Австрия 0 3 1 4
66 Финляндия 0 1 2 3
67 Кипр 0 1 1 2
68 Нигерия 0 1 1 2
69 Швеция 0 1 1 2
70 Шри Ланка 0 1 0 1
71 Кения 0 1 0 1
72 Босния и Герцеговина 0 1 0 1
73 Тринидад и Тобаго 0 1 0 1
74 Чили 0 0 3 3
75 МОК 0 0 2 2
76 Непал 0 0 1 1
77 Кувейт 0 0 1 1
78 Ирак 0 0 1 1
79 Черногория 0 0 1 1
80 Маврикий 0 0 1 1
81 Хорватия 0 0 1 1
82 Вьетнам 0 0 1 1

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