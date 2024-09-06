Паралимпиада, медальный зачет на 6 сентября: Китай лидирует, Россия поднялась на шестое место

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 6 сентября.

В пятницу, 6 сентября на Паралимпийских играх в Париже россияне будут выступать в соревнованиях по легкой атлетике и плаванию. Спортсмены будут бороться за 14 комплектов наград.

Медальный зачет Паралимпиады-2024