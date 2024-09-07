Паралимпиада, медальный зачет на 7 сентября: Китай лидирует, Россия — 10-я

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 6 сентября.

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже россияне выступят в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 83 64 44 191 2 Великобритания 44 35 24 103 3 США 31 37 21 89 4 Нидерланды 25 14 10 49 5 Италия 20 13 30 63 6 Бразилия 18 24 33 75 7 Австралия 18 13 26 57 8 Франция 17 25 26 68 9 Украина 17 23 29 69 10 Россия 17 20 22 59 11 Япония 13 10 15 38 12 Узбекистан 10 8 6 24 13 Германия 9 12 19 40 14 Канада 9 8 8 25 15 Испания 7 10 22 39 16 Польша 7 5 9 21 17 Таиланд 6 10 11 27 18 Иран 6 10 7 23 19 Индия 6 9 12 27 20 Швейцария 6 7 5 18 21 Белоруссия 6 0 0 6 22 Корея 5 10 13 28 23 Колумбия 5 6 11 22 24 Бельгия 5 4 3 12 25 Венгрия 5 4 3 12 26 Куба 5 2 1 8 27 Алжир 5 0 5 10 28 Турция 4 10 10 24 29 Израиль 4 2 4 10 30 Азербайджан 4 2 3 9 31 Мексика 3 5 7 15 32 Гонконг 3 4 1 8 33 Тунис 3 3 2 8 34 Словакия 3 2 0 5 35 Венесуэла 3 1 1 5 36 Греция 2 3 7 12 37 Казахстан 2 3 2 7 38 Аргентина 2 2 7 11 39 Португалия 2 1 4 7 40 Египет 2 1 1 4 41 Малайзия 2 1 1 4 42 Эфиопия 2 1 0 3 43 Сингапур 2 1 0 3 44 Латвия 2 1 0 3 45 ЮАР 2 0 3 5 46 Эквадор 2 0 2 4 47 Индонезия 1 7 5 13 48 Чехия 1 4 2 7 49 Дания 1 3 5 9 50 Марокко 1 3 4 8 51 Грузия 1 3 3 7 52 Ирландия 1 3 2 6 53 Норвегия 1 2 3 6 54 Сербия 1 2 2 5 55 Нигерия 1 2 1 4 56 Монголия 1 2 0 3 57 Хорватия 1 0 1 2 58 Румыния 1 0 1 2 59 Словения 1 0 1 2 61 Болгария 1 0 0 1 61 Намибия 1 0 0 1 62 Коста-Рика 1 0 0 1 63 Иордания 1 0 0 1 64 Саудовская Аравия 1 0 0 1 65 Перу 1 0 0 1 66 Новая Зеландия 0 4 3 7 67 Тайвань 0 3 2 5 68 Австрия 0 3 1 4 68 Босния и Герцеговина 0 2 0 2 70 Финляндия 0 1 3 4 71 Швеция 0 1 2 3 72 Кипр 0 1 1 2 73 Шри Ланка 0 1 0 1 74 Кения 0 1 0 1 75 Тринидад и Тобаго 0 1 0 1 76 Чили 0 0 4 4 77 Ирак 0 0 2 2 78 МОК 0 0 2 2 79 Непал 0 0 1 1 80 Кувейт 0 0 1 1 81 Черногория 0 0 1 1 82 Маврикий 0 0 1 1 83 Вьетнам 0 0 1 1 84 Пакистан 0 0 1 1 85 Литва 0 0 1 1

Российским и белорусским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете.