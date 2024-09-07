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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 13:15

Паралимпиада, медальный зачет на 7 сентября: Китай лидирует, Россия — 10-я

Ана Горшкова
Корреспондент
Золотая медаль Паралимпиады.
Фото Reuters
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 6 сентября.

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже россияне выступят в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 83 64 44 191
2 Великобритания 44 35 24 103
3 США 31 37 21 89
4 Нидерланды 25 14 10 49
5 Италия 20 13 30 63
6 Бразилия 18 24 33 75
7 Австралия 18 13 26 57
8 Франция 17 25 26 68
9 Украина 17 23 29 69
10 Россия 17 20 22 59
11 Япония 13 10 15 38
12 Узбекистан 10 8 6 24
13 Германия 9 12 19 40
14 Канада 9 8 8 25
15 Испания 7 10 22 39
16 Польша 7 5 9 21
17 Таиланд 6 10 11 27
18 Иран 6 10 7 23
19 Индия 6 9 12 27
20 Швейцария 6 7 5 18
21 Белоруссия 6 0 0 6
22 Корея 5 10 13 28
23 Колумбия 5 6 11 22
24 Бельгия 5 4 3 12
25 Венгрия 5 4 3 12
26 Куба 5 2 1 8
27 Алжир 5 0 5 10
28 Турция 4 10 10 24
29 Израиль 4 2 4 10
30 Азербайджан 4 2 3 9
31 Мексика 3 5 7 15
32 Гонконг 3 4 1 8
33 Тунис 3 3 2 8
34 Словакия 3 2 0 5
35 Венесуэла 3 1 1 5
36 Греция 2 3 7 12
37 Казахстан 2 3 2 7
38 Аргентина 2 2 7 11
39 Португалия 2 1 4 7
40 Египет 2 1 1 4
41 Малайзия 2 1 1 4
42 Эфиопия 2 1 0 3
43 Сингапур 2 1 0 3
44 Латвия 2 1 0 3
45 ЮАР 2 0 3 5
46 Эквадор 2 0 2 4
47 Индонезия 1 7 5 13
48 Чехия 1 4 2 7
49 Дания 1 3 5 9
50 Марокко 1 3 4 8
51 Грузия 1 3 3 7
52 Ирландия 1 3 2 6
53 Норвегия 1 2 3 6
54 Сербия 1 2 2 5
55 Нигерия 1 2 1 4
56 Монголия 1 2 0 3
57 Хорватия 1 0 1 2
58 Румыния 1 0 1 2
59 Словения 1 0 1 2
61 Болгария 1 0 0 1
61 Намибия 1 0 0 1
62 Коста-Рика 1 0 0 1
63 Иордания 1 0 0 1
64 Саудовская Аравия 1 0 0 1
65 Перу 1 0 0 1
66 Новая Зеландия 0 4 3 7
67 Тайвань 0 3 2 5
68 Австрия 0 3 1 4
68 Босния и Герцеговина 0 2 0 2
70 Финляндия 0 1 3 4
71 Швеция 0 1 2 3
72 Кипр 0 1 1 2
73 Шри Ланка 0 1 0 1
74 Кения 0 1 0 1
75 Тринидад и Тобаго 0 1 0 1
76 Чили 0 0 4 4
77 Ирак 0 0 2 2
78 МОК 0 0 2 2
79 Непал 0 0 1 1
80 Кувейт 0 0 1 1
81 Черногория 0 0 1 1
82 Маврикий 0 0 1 1
83 Вьетнам 0 0 1 1
84 Пакистан 0 0 1 1
85 Литва 0 0 1 1

Российским и белорусским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете.

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