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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 09:20

Паралимпиада, медальный зачет на 8 сентября: Китай лидирует, Россия — восьмая

Медали Игр в Париже.
Фото Global Look Press
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Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 8 сентября.

В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже будет разыграно 15 медалей. Вечером на «Стад де Франс» состоится церемония закрытия Игр.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 94 73 49 216
2 Великобритания 47 41 31 119
3 США 35 41 25 101
4 Нидерланды 26 17 12 55
5 Италия 24 15 31 70
6 Бразилия 23 25 38 86
7 Украина 21 26 32 79
8 Россия 20 21 23 64
9 Франция 19 27 28 74
10 Австралия 18 16 28 62
11 Япония 14 10 15 39
12 Германия 10 14 22 46
13 Канада 10 9 10 29
14 Узбекистан 10 9 7 26
15 Польша 8 6 9 23
16 Испания 7 10 22 39
17 Индия 7 9 13 29
18 Колумбия 7 7 14 28
19 Бельгия 7 4 3 14
20 Таиланд 6 11 13 30
21 Корея 6 10 14 30
22 Турция 6 10 12 28
23 Иран 6 10 7 23
24 Швейцария 6 8 5 19
25 Куба 6 3 1 10
26 Белоруссия 6 1 0 7
27 Алжир 6 0 5 11
28 Венгрия 5 6 4 15
29 Тунис 4 3 3 10
30 Азербайджан 4 2 5 11
31 Израиль 4 2 4 10
32 Мексика 3 6 7 16
33 Гонконг 3 4 1 8
34 Греция 3 3 7 13
35 Венесуэла 3 2 1 6
36 Словакия 3 2 0 5
37 Латвия 3 1 0 4
38 Марокко 2 5 5 12
39 Аргентина 2 3 8 13
40 Дания 2 3 5 10
41 Казахстан 2 3 4 9
42 Египет 2 2 2 6
43 Малайзия 2 2 1 5
44 Португалия 2 1 4 7
45 Сингапур 2 1 0 3
46 Эфиопия 2 1 0 3
47 ЮАР 2 0 4 6
48 Эквадор 2 0 2 4
49 Иордания 2 0 1 3
50 Коста-Рика 2 0 0 2
51 Индонезия 1 8 5 14
52 Грузия 1 4 3 8
53 Новая Зеландия 1 4 3 8
54 Чехия 1 4 3 8
55 Норвегия 1 3 3 7
56 Ирландия 1 3 2 6
57 Нигерия 1 3 2 6
58 Сербия 1 3 2 6
59 Монголия 1 2 0 3
60 Ирак 1 1 3 5
61 Хорватия 1 1 2 4
62 Кувейт 1 0 1 2
63 Намибия 1 0 1 2
64 Румыния 1 0 1 2
65 Словения 1 0 1 2
66 Болгария 1 0 0 1
67 Перу 1 0 0 1
68 Саудовская Аравия 1 0 0 1
69 Китайский Тайбэй 0 3 2 5
70 Австрия 0 3 1 4
71 Босния и Герцеговина 0 2 0 2
72 Финляндия 0 1 3 4
73 Швеция 0 1 2 3
74 Кипр 0 1 1 2
75 Молдавия 0 1 1 2
76 Кения 0 1 0 1
77 Тринидад и Тобаго 0 1 0 1
78 Шри-Ланка 0 1 0 1
79 Чили 0 0 4 4
80 МПК 0 0 2 2
81 Вьетнам 0 0 1 1
82 Литва 0 0 1 1
83 Люксембург 0 0 1 1
84 Маврикий 0 0 1 1
85 Непал 0 0 1 1
86 Пакистан 0 0 1 1
87 Черногория 0 0 1 1

Российским и белорусским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете.

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