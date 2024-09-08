Сегодня, 09:20
В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже будет разыграно 15 медалей. Вечером на «Стад де Франс» состоится церемония закрытия Игр.
|1
|Китай
|94
|73
|49
|216
|2
|Великобритания
|47
|41
|31
|119
|3
|США
|35
|41
|25
|101
|4
|Нидерланды
|26
|17
|12
|55
|5
|Италия
|24
|15
|31
|70
|6
|Бразилия
|23
|25
|38
|86
|7
|Украина
|21
|26
|32
|79
|8
|Россия
|20
|21
|23
|64
|9
|Франция
|19
|27
|28
|74
|10
|Австралия
|18
|16
|28
|62
|11
|Япония
|14
|10
|15
|39
|12
|Германия
|10
|14
|22
|46
|13
|Канада
|10
|9
|10
|29
|14
|Узбекистан
|10
|9
|7
|26
|15
|Польша
|8
|6
|9
|23
|16
|Испания
|7
|10
|22
|39
|17
|Индия
|7
|9
|13
|29
|18
|Колумбия
|7
|7
|14
|28
|19
|Бельгия
|7
|4
|3
|14
|20
|Таиланд
|6
|11
|13
|30
|21
|Корея
|6
|10
|14
|30
|22
|Турция
|6
|10
|12
|28
|23
|Иран
|6
|10
|7
|23
|24
|Швейцария
|6
|8
|5
|19
|25
|Куба
|6
|3
|1
|10
|26
|Белоруссия
|6
|1
|0
|7
|27
|Алжир
|6
|0
|5
|11
|28
|Венгрия
|5
|6
|4
|15
|29
|Тунис
|4
|3
|3
|10
|30
|Азербайджан
|4
|2
|5
|11
|31
|Израиль
|4
|2
|4
|10
|32
|Мексика
|3
|6
|7
|16
|33
|Гонконг
|3
|4
|1
|8
|34
|Греция
|3
|3
|7
|13
|35
|Венесуэла
|3
|2
|1
|6
|36
|Словакия
|3
|2
|0
|5
|37
|Латвия
|3
|1
|0
|4
|38
|Марокко
|2
|5
|5
|12
|39
|Аргентина
|2
|3
|8
|13
|40
|Дания
|2
|3
|5
|10
|41
|Казахстан
|2
|3
|4
|9
|42
|Египет
|2
|2
|2
|6
|43
|Малайзия
|2
|2
|1
|5
|44
|Португалия
|2
|1
|4
|7
|45
|Сингапур
|2
|1
|0
|3
|46
|Эфиопия
|2
|1
|0
|3
|47
|ЮАР
|2
|0
|4
|6
|48
|Эквадор
|2
|0
|2
|4
|49
|Иордания
|2
|0
|1
|3
|50
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|51
|Индонезия
|1
|8
|5
|14
|52
|Грузия
|1
|4
|3
|8
|53
|Новая Зеландия
|1
|4
|3
|8
|54
|Чехия
|1
|4
|3
|8
|55
|Норвегия
|1
|3
|3
|7
|56
|Ирландия
|1
|3
|2
|6
|57
|Нигерия
|1
|3
|2
|6
|58
|Сербия
|1
|3
|2
|6
|59
|Монголия
|1
|2
|0
|3
|60
|Ирак
|1
|1
|3
|5
|61
|Хорватия
|1
|1
|2
|4
|62
|Кувейт
|1
|0
|1
|2
|63
|Намибия
|1
|0
|1
|2
|64
|Румыния
|1
|0
|1
|2
|65
|Словения
|1
|0
|1
|2
|66
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|67
|Перу
|1
|0
|0
|1
|68
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|69
|Китайский Тайбэй
|0
|3
|2
|5
|70
|Австрия
|0
|3
|1
|4
|71
|Босния и Герцеговина
|0
|2
|0
|2
|72
|Финляндия
|0
|1
|3
|4
|73
|Швеция
|0
|1
|2
|3
|74
|Кипр
|0
|1
|1
|2
|75
|Молдавия
|0
|1
|1
|2
|76
|Кения
|0
|1
|0
|1
|77
|Тринидад и Тобаго
|0
|1
|0
|1
|78
|Шри-Ланка
|0
|1
|0
|1
|79
|Чили
|0
|0
|4
|4
|80
|МПК
|0
|0
|2
|2
|81
|Вьетнам
|0
|0
|1
|1
|82
|Литва
|0
|0
|1
|1
|83
|Люксембург
|0
|0
|1
|1
|84
|Маврикий
|0
|0
|1
|1
|85
|Непал
|0
|0
|1
|1
|86
|Пакистан
|0
|0
|1
|1
|87
|Черногория
|0
|0
|1
|1
Российским и белорусским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете.