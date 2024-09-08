Паралимпиада, медальный зачет на 8 сентября: Китай лидирует, Россия — восьмая

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 8 сентября.

В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже будет разыграно 15 медалей. Вечером на «Стад де Франс» состоится церемония закрытия Игр.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 94 73 49 216 2 Великобритания 47 41 31 119 3 США 35 41 25 101 4 Нидерланды 26 17 12 55 5 Италия 24 15 31 70 6 Бразилия 23 25 38 86 7 Украина 21 26 32 79 8 Россия 20 21 23 64 9 Франция 19 27 28 74 10 Австралия 18 16 28 62 11 Япония 14 10 15 39 12 Германия 10 14 22 46 13 Канада 10 9 10 29 14 Узбекистан 10 9 7 26 15 Польша 8 6 9 23 16 Испания 7 10 22 39 17 Индия 7 9 13 29 18 Колумбия 7 7 14 28 19 Бельгия 7 4 3 14 20 Таиланд 6 11 13 30 21 Корея 6 10 14 30 22 Турция 6 10 12 28 23 Иран 6 10 7 23 24 Швейцария 6 8 5 19 25 Куба 6 3 1 10 26 Белоруссия 6 1 0 7 27 Алжир 6 0 5 11 28 Венгрия 5 6 4 15 29 Тунис 4 3 3 10 30 Азербайджан 4 2 5 11 31 Израиль 4 2 4 10 32 Мексика 3 6 7 16 33 Гонконг 3 4 1 8 34 Греция 3 3 7 13 35 Венесуэла 3 2 1 6 36 Словакия 3 2 0 5 37 Латвия 3 1 0 4 38 Марокко 2 5 5 12 39 Аргентина 2 3 8 13 40 Дания 2 3 5 10 41 Казахстан 2 3 4 9 42 Египет 2 2 2 6 43 Малайзия 2 2 1 5 44 Португалия 2 1 4 7 45 Сингапур 2 1 0 3 46 Эфиопия 2 1 0 3 47 ЮАР 2 0 4 6 48 Эквадор 2 0 2 4 49 Иордания 2 0 1 3 50 Коста-Рика 2 0 0 2 51 Индонезия 1 8 5 14 52 Грузия 1 4 3 8 53 Новая Зеландия 1 4 3 8 54 Чехия 1 4 3 8 55 Норвегия 1 3 3 7 56 Ирландия 1 3 2 6 57 Нигерия 1 3 2 6 58 Сербия 1 3 2 6 59 Монголия 1 2 0 3 60 Ирак 1 1 3 5 61 Хорватия 1 1 2 4 62 Кувейт 1 0 1 2 63 Намибия 1 0 1 2 64 Румыния 1 0 1 2 65 Словения 1 0 1 2 66 Болгария 1 0 0 1 67 Перу 1 0 0 1 68 Саудовская Аравия 1 0 0 1 69 Китайский Тайбэй 0 3 2 5 70 Австрия 0 3 1 4 71 Босния и Герцеговина 0 2 0 2 72 Финляндия 0 1 3 4 73 Швеция 0 1 2 3 74 Кипр 0 1 1 2 75 Молдавия 0 1 1 2 76 Кения 0 1 0 1 77 Тринидад и Тобаго 0 1 0 1 78 Шри-Ланка 0 1 0 1 79 Чили 0 0 4 4 80 МПК 0 0 2 2 81 Вьетнам 0 0 1 1 82 Литва 0 0 1 1 83 Люксембург 0 0 1 1 84 Маврикий 0 0 1 1 85 Непал 0 0 1 1 86 Пакистан 0 0 1 1 87 Черногория 0 0 1 1

Российским и белорусским паралимпийцам на Играх разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете.