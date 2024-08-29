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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:02

Шабалина завоевала бронзу на Паралимпиаде на 100-метровке баттерфляем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская пловчиха Валерия Шабалина заняла третье место на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже в категории S14 с интеллектуальными нарушениями на дистанции 100 метров баттерфляем.

Шабалина проплыла дистанцию за 1 минуту 4,40 секунды.

Золото завоевала Поппи Маскилл из Великобритании (1.3,00). Она установила новый мировой рекорд. Серебро взяла Чан Юи Лам (Гонконг, 1.03,70).

29-летняя Шабалина является трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр-2020 в Токио в заплыве на 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем и 200 метров в комплексном плавании.

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