Шабалина завоевала бронзу на Паралимпиаде на 100-метровке баттерфляем

Российская пловчиха Валерия Шабалина заняла третье место на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже в категории S14 с интеллектуальными нарушениями на дистанции 100 метров баттерфляем.

Шабалина проплыла дистанцию за 1 минуту 4,40 секунды.

Золото завоевала Поппи Маскилл из Великобритании (1.3,00). Она установила новый мировой рекорд. Серебро взяла Чан Юи Лам (Гонконг, 1.03,70).

29-летняя Шабалина является трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр-2020 в Токио в заплыве на 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем и 200 метров в комплексном плавании.