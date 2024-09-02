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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 20:37

Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 2 сентября

Соревнования по плаванию на Паралимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
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Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В понедельник, 2 сентября, российские паралимпийцы завоевали пять медалей на Играх-2024 в Париже — золото, три серебра и бронзу.

Пловец Денис Тарасов стал серебряным призером в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S9. 31-летний россиянин показал результат 25,15 секунды. Тарасов стал трехкратным Паралимпийским чемпионом.

Зоя Щурова завоевала серебряную медаль в заплыве на дистанции 50 метров на спине в классе S3. Россиянка финишировала с результатом 58,36 секунды. Победителем заплыва стала британка Элли Чаллис (53,56 секунды).

Легкоатлет Артем Калашян занял второе место в забеге на дистанции 100 метров в классе Т35. Его соотечественник Дмитрий Сафронов стал бронзовым призером в этой дисциплине.

Пловец Дмитрий Черняев выиграл золотую медаль в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ4.

Соревнования по&nbsp;триатлону на&nbsp;Паралимпиаде в&nbsp;Париже. Паралимпиада, медальный зачет на 2 сентября: Китай лидирует, Россия опустилась на 10-е место

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