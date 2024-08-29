Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 29 августа

В четверг, 29 августа, российские паралимпийцы завоевали три медали в Играх-2024 в Париже.

Пловцы Владимир Даниленко и Кирилл Пульвер принесли в копилку нашей сборной две серебряные медали в заплывах на 100 метров на спине в категории S2 с поражением опорно-двигательного аппарата и на 200 метров вольным стилем в категории S5 с поражением опорно-двигательного аппарата соответственно. Валерия Шабалина взяла бронзу в категории S14 с интеллектуальными нарушениями на дистанции 100 метров баттерфляем.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября.

От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе.