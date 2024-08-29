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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 23:00

Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 29 августа

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Валерия Шабалина.
Фото Reuters
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В четверг, 29 августа, российские паралимпийцы завоевали три медали в Играх-2024 в Париже.

Пловцы Владимир Даниленко и Кирилл Пульвер принесли в копилку нашей сборной две серебряные медали в заплывах на 100 метров на спине в категории S2 с поражением опорно-двигательного аппарата и на 200 метров вольным стилем в категории S5 с поражением опорно-двигательного аппарата соответственно. Валерия Шабалина взяла бронзу в категории S14 с интеллектуальными нарушениями на дистанции 100 метров баттерфляем.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября.

От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе.

Церемония открытия Паралимпиады-2024. Паралимпиада, медальный зачет на 29 августа: Китай лидирует, Россия — на 19-м месте
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