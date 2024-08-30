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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:45

Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 30 августа

Кирилл Пульвер.
Фото Reuters
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Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В пятницу, 30 августа, российские паралимпийцы завоевали четыре медали в Играх-2024 в Париже.

Пловец Андрей Калина принес России первое золото на турнире, выиграв на дистанции 100 м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (SB8).

Кирилл Пульвер выиграл бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Дарья Лукьяненко стала бронзовым призером на дистанции 400 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Виктория Ищиулова взяла бронзу в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Андрей Вдовин завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе.

Логотип Паралимпийских игр. Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
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