Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 31 августа

Россияне выиграли золото, два серебра и бронзу во третий день Паралимпиады

Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В субботу, 31 августа, российские паралимпийцы уже завоевали 2 медали на Играх-2024 в Париже — золото, два серебра и бронзу.

Александр Костин занял второе место в забеге на 5000 метров в классе Т13. Бронза досталась Антону Кулятину, который финишировал четвертым, однако после дисквалификации австралийца Джареда Клиффорда поднялся на третью строчку.

Анна Кулинич-Сорокина завоевала серебряную медаль в метании копья в классе F13. Золото с мировым рекордом завоевала китаянка Чжао Юйпин.

Александр Яремчук завоевал золотую медаль в забеге на 1500 метров в классе Т46. Серебро выиграл австралиец Майкл Рогер, бронза у Антуана Про из Франции.