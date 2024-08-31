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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:51

Паралимпиада в Париже: результаты и медали россиян 31 августа

Россияне выиграли золото, два серебра и бронзу во третий день Паралимпиады
Соревнования по легкой атлетике на Паралимпиаде в Париже.
Фото AFP
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Результаты и медали россиян на Паралимпиаде-2024.

В субботу, 31 августа, российские паралимпийцы уже завоевали 2 медали на Играх-2024 в Париже — золото, два серебра и бронзу.

Александр Костин занял второе место в забеге на 5000 метров в классе Т13. Бронза досталась Антону Кулятину, который финишировал четвертым, однако после дисквалификации австралийца Джареда Клиффорда поднялся на третью строчку.

Анна Кулинич-Сорокина завоевала серебряную медаль в метании копья в классе F13. Золото с мировым рекордом завоевала китаянка Чжао Юйпин.

Александр Яремчук завоевал золотую медаль в забеге на 1500 метров в классе Т46. Серебро выиграл австралиец Майкл Рогер, бронза у Антуана Про из Франции.

Соревнования по&nbsp;легкой атлетике на&nbsp;Паралимпиаде в&nbsp;Париже. Паралимпиада, медальный зачет на 31 августа: Китай продолжает лидировать

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