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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 08:00

Паралимпиада-2024: время начала и где смотреть церемонию открытия Игр в Париже

Церемония открытия Паралимпиады-2024 начнется в 21.00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
28 августа в Париже пройдет церемония открытия Паралимпиады.
Фото Getty Images
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Церемония открытия летних Паралимпийских игр состоится в среду, 28 августа. Мероприятие начнется в 21.00 по московскому времени.

В России Паралимпиаду покажут каналы холдинга «Матч». Пока что ни один телеканал не включил в свою сетку вещания церемонию открытия. Ранее стало известно, что российская делегация не примет участие в церемонии.

XVII Паралимпийские Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязаниях по 22 видам спорта. Из России в соревнованиях примут участие 88 спортсменов. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).

Основная информация о Паралимпийских играх доступна в материале на сайте «СЭ».

Логотип Паралимпийских игр. Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России

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