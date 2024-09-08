Паралимпиада: во сколько начало и где смотреть церемонию закрытия Игр-2024 в Париже

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция) в воскресенье, 8 сентября.

Событие начнется в 21.30 по московскому времени и продлится около трех часов. Паралимпиаду в России показывают каналы холдинга «Матч», но ни один из каналов не добавил в свою сетку вещания трансляцию церемонии закрытия Игр-2024.

XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября. На счету российских спортсменов 64 медали — 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых. Российским и белорусским паралимпийцам на Играх было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоеванные медали россиян и белорусов не учитываются в официальном зачете, при этом они получили приглашение на церемонию закрытия.

Победу в медальном зачете Паралимпиады-2024 одержал Китай.