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Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 марта, 13:54

Паралимпиец Полухин дисквалифицирован за допинг

Даниил Аршавский
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Чемпион зимних Паралимпийских-2014 в Сочи лыжник и биатлонист Николай Полухин дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, с аннуляцией всех его результатов, сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Независимый антидопинговый трибунал МПК признал Николая Полухина виновным в нарушении антидопинговых правил на Паралимпийских играх в Сочи, а его индивидуальные результаты на этом мероприятии были аннулированы. Обвинения возникли в результате расследований МПК доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством», — гласит сообщение МПК.

42-летний Полухин на Паралимпиаде-2014. завоевал золото в смешанной эстафете в лыжных гонках и две серебряных медали в биатлоне. На счету паралимпийца также золотая, бронзовая и 4 серебряных медали игр в Ванкувере 2010 года.

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