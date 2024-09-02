Паралимпиец Рудаков примет участие в забеге на 1500 метров

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что получивший травму россиянин Федор Рудаков примет участие в предварительном забеге на дистанции 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже.

Ранее Рудаков не финишировал на дистанции 5000 м. Спортсмен упал, зацепившись ногой за бровку.

«Динамика у Федора положительная — отек спал, боли уменьшились, проявилась гематома. Он проходил различные восстановительные процедуры. С учетом объективного статуса спортсмена, положительной динамики, а также пожелания самого Рудакова мы приняли согласованное решение о том, что спортсмен может принять участие в предварительном забеге на 1500 м

Если все будет хорошо на предварительном забеге, и спортсмен попадет в финал, то вечером побежит финал. Если не сможет бежать «предвариловку», то снимется с дистанции», — цитирует Рожкова ТАСС.

30-летний Рудаков является бронзовым призером Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1 500 м среди спортсменов с нарушением зрения.