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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 22:35

Паралимпиец Свиридов рассказал, что перенес операцию за полтора месяца до Игр

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Двукратный чемпион Паралимпиады в толкании ядра Владимир Свиридов рассказал о травме колена перед Играми в Париже.

«Очень тяжело пришлось во время подготовки. Весь этот год меня мучили травмы: то одно, то другое. Основная проблема — колено: в какой-то момент я не то что тренироваться, ходить нормально не мог. Звонил тренеру и говорил: встать не могу. Она предлагала сделать операцию после Паралимпиады, но я понимал, что с такой ногой там не выступлю. Мы вроде пытались ее закачивать, но лучше не становилось. Поэтому пошел на операцию летом, в середине июля», — рассказал он RT.

На Играх в Париже Свиридов выиграл соревнования с результатом 17,18 м, что является новым мировым рекордом.

Источник: RT

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