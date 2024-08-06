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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:45

Паралимпийцы из России проведут открытую тренировку для СМИ перед вылетом в Париж

Алина Савинова
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские паралимпийцы перед вылетом в Париж планируют провести открытую тренировку для средств массовой информации.

«19 августа планируется встретиться с командами и провести открытые тренировки для средств массовой информации. Вылеты запланированы на 21 и 22 августа. Заключительные тренировочные сборы уже начались, легкоатлеты находятся в учебно-тренировочном центре «Новогорск», в Калуге во дворце спорта «Центральный» подготовку ведут пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Пловцы с интеллектуальными нарушениями и нарушением зрения заключительный сбор начнут 5 и 8 августа соответственно, он пройдет в тренировочном центре сборных команд России «Озеро Круглое», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Также глава ПКР отметил, что сбор по настольному теннису спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата начнется 17 августа в Алексине, а команда по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями и триатлонисты готовятся в Кисловодске. Тхэквондисты будут тренироваться в Подмосковье с 15 по 25 августа.

Паралимпийские игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В Париже могут выступить 92 российских атлета.

Источник: ТАСС
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На Паралимпиаде в Париже могут выступить 92 российских атлета