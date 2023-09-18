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Сегодня, 13:54

Паралимпийка Галкина заявила об оскорблениях и унижениях со стороны тренера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская паралимпийка Елена Галкина рассказала, что ее предыдущий тренер оскорблял и унижал спортсменку во время тренировок.

«Я его (тренера) терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Я терпела около семи лет. Но всегда приходит конец терпению, однажды я поняла, что больше с ним общаться не стоит», — цитирует Галкину РИА «Новости».

Галкина является двукратным призером чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту.

Источник: РИА «Новости»
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