Паралимпийская чемпионка Лукьяненко рассказала, что выложилась сверх сил ради мирового рекорда

Сегодня, 16:05
Российская паралимпийка Дарья Лукьяненко рассказала, что выложилась на соревнованиях сверх своих сил.
Ранее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на Паралимпиаде в Париже. Лукьяненко выступает в категории SM11. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды.
«Я не думала о рекорде, скорее мне хотелось превзойти свой прошлый лучший результат. Я понимала, если получится, если все сложится, то это как раз-таки и будет новый мировой рекорд.
К сожалению, я не могу оценить ситуацию со стороны, но мы прекрасно понимали, что представительницы Китая просто так эту медаль не отдадут. Значит, нужно работать не то что изо всех сил, а сверх своих сил. Конечно, хотелось бы и на остальных дистанциях взять медаль, но мы никогда не загадываем такие вещи. Просто надеемся», — цитирует Лукьяненко ТАСС.
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете.