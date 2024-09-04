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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 16:05

Паралимпийская чемпионка Лукьяненко рассказала, что выложилась сверх сил ради мирового рекорда

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Российская паралимпийка Дарья Лукьяненко рассказала, что выложилась на соревнованиях сверх своих сил.

Ранее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на Паралимпиаде в Париже. Лукьяненко выступает в категории SM11. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды.

«Я не думала о рекорде, скорее мне хотелось превзойти свой прошлый лучший результат. Я понимала, если получится, если все сложится, то это как раз-таки и будет новый мировой рекорд.

К сожалению, я не могу оценить ситуацию со стороны, но мы прекрасно понимали, что представительницы Китая просто так эту медаль не отдадут. Значит, нужно работать не то что изо всех сил, а сверх своих сил. Конечно, хотелось бы и на остальных дистанциях взять медаль, но мы никогда не загадываем такие вещи. Просто надеемся», — цитирует Лукьяненко ТАСС.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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