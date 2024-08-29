XVII Паралимпийские Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязаниях по 22 видам спорта. Из России в соревнованиях примут участие 88 спортсменов. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).

Паралимпийские игры 2024: кто из россиян участвует и в каких видах спорта

Легкая атлетика

Игорь Баскаков,

Мария Богачева,

Алексей Чуркин,

Никита Дубенчук,

Давид Джатиев,

Антон Феоктистов,

Евгения Галактионова,

Денис Гаврилов,

Денис Гнездилов,

Маргарита Гончарова,

Елена Горлова,

Матвей Якушев,

Александр Яремчук,

Дарья Иванова,

Артем Калашян,

Теймураз Хабалов,

Хетаг Хинчагов,

Александр Хрупин,

Алан Кокойты,

Александр Костин,

Никита Котуков,

Светлана Кривенок,

Антон Кулятин,

Анна Кулинич-Сорокина,

Георгий Маргиев,

Светлана Миронова,

Елена Паутова,

Иван Ревенко,

Александра Ручкина,

Федор Рудаков,

Наргиза Сафарова,

Дмитрий Сафронов,

Максим Шавриков,

Елена Шах,

Евгений Швецов,

Виктория Сланова,

Анастасия Соловьева,

Владимир Свиридов,

Роман Тарасов,

Евгений Торсунов,

Елена Третьякова,

Мария Ульяненко,

Андрей Вдовин,

Ирина Вертинская,

Екатерина Ветохина,

Александра Зайцева.

Настольный теннис

Елена Литвиненко,

Иван Карпов,

Маляк Алиева,

Елена Прокофьева.

Плавание

Дмитрий Боронин,

Наталья Буткова,

Дмитрий Черняев,

Владимир Даниленко,

Ирина Девятова,

Егор Ефросинин,

Алексей Ганюк,

Дмитрий Григорьев,

Артем Исаев,

Виктория Ищиулова,

Андрей Калина,

Елена Клячкина,

Диана Кольцова,

Егор Кузьмин,

Мария Латрицкая,

Дарья Лукьяненко,

Богдан Мозговой,

Максим Никифоров,

Андрей Николаев,

Ани Палян,

Артем Павленко,

Наталья Павлюкова,

Мария Павлова,

Кирилл Пульвер,

Аделина Разетдинова,

Валерия Шабалина,

Зоя Щурова,

Анастасия Шевченко,

Елизавета Сидоренко,

Даниил Смирнов,

Владимир Сотников,

Денис Тарасов,

Роман Жданов,

Александра Зяблицева.

Триатлон

Виктор Чеботарев,

Анна Плотникова.

Тхэквондо

Алисхаб Рамазанов,

Елена Савинская.

Основная информация о Паралимпийских играх доступна в материале на сайте «СЭ».