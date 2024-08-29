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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

29 августа, 12:00

Паралимпийские игры 2024: кто из россиян участвует и в каких видах спорта

В Паралимпийских играх примут участие 88 российских спортсменов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
Фото Global Look Press
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XVII Паралимпийские Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязаниях по 22 видам спорта. Из России в соревнованиях примут участие 88 спортсменов. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).

Паралимпийские игры 2024: кто из россиян участвует и в каких видах спорта

Легкая атлетика

  • Игорь Баскаков,
  • Мария Богачева,
  • Алексей Чуркин,
  • Никита Дубенчук,
  • Давид Джатиев,
  • Антон Феоктистов,
  • Евгения Галактионова,
  • Денис Гаврилов,
  • Денис Гнездилов,
  • Маргарита Гончарова,
  • Елена Горлова,
  • Матвей Якушев,
  • Александр Яремчук,
  • Дарья Иванова,
  • Артем Калашян,
  • Теймураз Хабалов,
  • Хетаг Хинчагов,
  • Александр Хрупин,
  • Алан Кокойты,
  • Александр Костин,
  • Никита Котуков,
  • Светлана Кривенок,
  • Антон Кулятин,
  • Анна Кулинич-Сорокина,
  • Георгий Маргиев,
  • Светлана Миронова,
  • Елена Паутова,
  • Иван Ревенко,
  • Александра Ручкина,
  • Федор Рудаков,
  • Наргиза Сафарова,
  • Дмитрий Сафронов,
  • Максим Шавриков,
  • Елена Шах,
  • Евгений Швецов,
  • Виктория Сланова,
  • Анастасия Соловьева,
  • Владимир Свиридов,
  • Роман Тарасов,
  • Евгений Торсунов,
  • Елена Третьякова,
  • Мария Ульяненко,
  • Андрей Вдовин,
  • Ирина Вертинская,
  • Екатерина Ветохина,
  • Александра Зайцева.

Настольный теннис

  • Елена Литвиненко,
  • Иван Карпов,
  • Маляк Алиева,
  • Елена Прокофьева.

Плавание

  • Дмитрий Боронин,
  • Наталья Буткова,
  • Дмитрий Черняев,
  • Владимир Даниленко,
  • Ирина Девятова,
  • Егор Ефросинин,
  • Алексей Ганюк,
  • Дмитрий Григорьев,
  • Артем Исаев,
  • Виктория Ищиулова,
  • Андрей Калина,
  • Елена Клячкина,
  • Диана Кольцова,
  • Егор Кузьмин,
  • Мария Латрицкая,
  • Дарья Лукьяненко,
  • Богдан Мозговой,
  • Максим Никифоров,
  • Андрей Николаев,
  • Ани Палян,
  • Артем Павленко,
  • Наталья Павлюкова,
  • Мария Павлова,
  • Кирилл Пульвер,
  • Аделина Разетдинова,
  • Валерия Шабалина,
  • Зоя Щурова,
  • Анастасия Шевченко,
  • Елизавета Сидоренко,
  • Даниил Смирнов,
  • Владимир Сотников,
  • Денис Тарасов,
  • Роман Жданов,
  • Александра Зяблицева.

Триатлон

  • Виктор Чеботарев,
  • Анна Плотникова.

Тхэквондо

  • Алисхаб Рамазанов,
  • Елена Савинская.

Основная информация о Паралимпийских играх доступна в материале на сайте «СЭ».

Российские спортсмены на&nbsp;церемонии открытия Паралимпиады-2020 в&nbsp;Токио. 88 героев и много медалей. Чего ждать от сборной России на Паралимпиаде-2024
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