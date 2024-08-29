Паралимпийские игры 2024: кто из россиян участвует и в каких видах спорта
В Паралимпийских играх примут участие 88 российских спортсменов
XVII Паралимпийские Игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязаниях по 22 видам спорта. Из России в соревнованиях примут участие 88 спортсменов. Они выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).
Паралимпийские игры 2024: кто из россиян участвует и в каких видах спорта
Легкая атлетика
- Игорь Баскаков,
- Мария Богачева,
- Алексей Чуркин,
- Никита Дубенчук,
- Давид Джатиев,
- Антон Феоктистов,
- Евгения Галактионова,
- Денис Гаврилов,
- Денис Гнездилов,
- Маргарита Гончарова,
- Елена Горлова,
- Матвей Якушев,
- Александр Яремчук,
- Дарья Иванова,
- Артем Калашян,
- Теймураз Хабалов,
- Хетаг Хинчагов,
- Александр Хрупин,
- Алан Кокойты,
- Александр Костин,
- Никита Котуков,
- Светлана Кривенок,
- Антон Кулятин,
- Анна Кулинич-Сорокина,
- Георгий Маргиев,
- Светлана Миронова,
- Елена Паутова,
- Иван Ревенко,
- Александра Ручкина,
- Федор Рудаков,
- Наргиза Сафарова,
- Дмитрий Сафронов,
- Максим Шавриков,
- Елена Шах,
- Евгений Швецов,
- Виктория Сланова,
- Анастасия Соловьева,
- Владимир Свиридов,
- Роман Тарасов,
- Евгений Торсунов,
- Елена Третьякова,
- Мария Ульяненко,
- Андрей Вдовин,
- Ирина Вертинская,
- Екатерина Ветохина,
- Александра Зайцева.
Настольный теннис
- Елена Литвиненко,
- Иван Карпов,
- Маляк Алиева,
- Елена Прокофьева.
Плавание
- Дмитрий Боронин,
- Наталья Буткова,
- Дмитрий Черняев,
- Владимир Даниленко,
- Ирина Девятова,
- Егор Ефросинин,
- Алексей Ганюк,
- Дмитрий Григорьев,
- Артем Исаев,
- Виктория Ищиулова,
- Андрей Калина,
- Елена Клячкина,
- Диана Кольцова,
- Егор Кузьмин,
- Мария Латрицкая,
- Дарья Лукьяненко,
- Богдан Мозговой,
- Максим Никифоров,
- Андрей Николаев,
- Ани Палян,
- Артем Павленко,
- Наталья Павлюкова,
- Мария Павлова,
- Кирилл Пульвер,
- Аделина Разетдинова,
- Валерия Шабалина,
- Зоя Щурова,
- Анастасия Шевченко,
- Елизавета Сидоренко,
- Даниил Смирнов,
- Владимир Сотников,
- Денис Тарасов,
- Роман Жданов,
- Александра Зяблицева.
Триатлон
- Виктор Чеботарев,
- Анна Плотникова.
Тхэквондо
- Алисхаб Рамазанов,
- Елена Савинская.
Основная информация о Паралимпийских играх доступна в материале на сайте «СЭ».