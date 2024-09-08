Паралимпийские игры-2024 в Париже объявили закрытыми

Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже объявлены закрытыми. Огонь соревнований задула французская игрок в бочча Орели Обер, которая завоевала золото на этой Паралимпиаде.

Церемония закрытия Игр прошла в воскресенье, 8 сентября, на стадионе «Стад де Франс». В ней приняли участие 169 делегаций, включая представителей России.

Паралимпийский флаг. Фото Reuters

Всего на соревнованиях в Париже, которые проходили с 28 августа, выступили 88 российских спортсменов. Они завоевали 64 медали — 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых. Российским и белорусским паралимпийцам на Играх было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, а их награды не учитывались в общем зачете, победителем которого стала сборная Китая с 220 медалями (94-76-50).

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).