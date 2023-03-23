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Сегодня, 16:02

Паралимпийские комитеты России и Киргизии заключили меморандум о сотрудничестве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Паралимпийские комитеты России (ПКР) и Киргизии заключили меморандум о сотрудничестве. Это произошло в ходе заседания исполкома ПКР России, который сейчас проходит в Москве.

«Сегодня во время заседания исполкома Паралимпийского комитета России состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ПКР и Национальным паралимпийским комитетом Киргизии. Подписи под документом поставили президент ПКР Павел Рожков и вице-президент НПК Киргизии Эрмек Мукашев. Соглашение подписано с целью взаимной поддержки и содействия в развитии паралимпийского спорта в обеих странах, обмена опытом, а также для укрепления двустороннего сотрудничества и дружественных отношений между странами», — приводит ТАСС ответ пресс-службы ПКР.

До этого аналогичные соглашения были заключены с паралимпийскими комитетами Армении, Белоруссии и Таджикистана.

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