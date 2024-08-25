Паралимпийский чемпион Вдовин готов показать свой максимум на Играх в Париже

Паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что готовится выложиться в первый день Игр в Париже, чтобы эмоционально зарядиться на максимум.

«Мы отлично готовы, конкретно я медали завоевывать готов. По обстоятельствам будет видно, какие, — цитирует Вдовина ТАСС. — Первая дистанция у меня будет 100 метров, она одним днем пройдет — полуфинал утром, вечером финал. Я хочу в первый день выложиться, и от этого уже будет зависеть мой дальнейший настрой и результат. Сейчас главное — это полная самоотдача, на 100 процентов. В этом, наверное, залог успеха — в психологической составляющей».

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Вдовин также планирует выступить на Играх на дистанциях 200 и 400 метров. На чемпионате мира в Кобе (Япония) атлет завоевал три медали.