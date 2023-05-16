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16 мая, 12:00

Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) направил ПКР подтверждение о восстановлении членства в организации.

«Международный паралимпийский комитет направил в адрес ПКР подтверждение о восстановлении членства в организации в соответствии с решением апелляционного трибунала, — цитирует Рожкова ТАСС. — Также в документе содержатся предварительная информация о генеральной ассамблее, которая будет проходить в Бахрейне в конце сентября, и регламент подачи предложений для включения в повестку дня».

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал МПК удовлетворил жалобу ПКР на решение о приостановлении членства в организации.

Восстановление прав организации не предполагает снятие отстранения с российских спортсменов, которое не позволило им выступить на Паралимпиаде в Пекине в марте 2022 года. В сентябре Генеральная ассамблея МПК рассмотрит вопрос правомерности приостановления членства ПКР.

Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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