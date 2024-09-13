Рожков: «Очень важно было, чтобы наши спортсмены прошли достойно Игры в Париже и не нарушили правила нейтральности»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что решение об участии российских паралимпийцев в Играх 2026 и 2028 годов пока не принято.

«Определяющим будет решение [генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета] осенью следующего года в Южной Корее. Есть заявление со стороны Украины, что они не допустят нашего участия. Очень важно было, чтобы наши спортсмены прошли достойно Игры в Париже и не нарушили правила нейтральности.

Что касается зимних Игр, здесь еще сложнее вопрос. Два года назад некоторые виды спорта были переданы в международные олимпийские федерации. Какая там обстановка — вы знаете, мы, например, так и не смогли преодолеть преграды в велоспорте. На сегодня непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Играм. Мы начали вести консультации, но определенности пока нет», — цитирует ТАСС Рожкова.