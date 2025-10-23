Рожков: «ПКР рассматривает все варианты защиты после решения FIS»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отреагировал на решение совета Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Решение FIS о недопуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Паралимпийским играм 2026 года вызывает недоумение в виду недавнего полного восстановления членских прав Паралимпийского комитет России в Международном паралимпийском комитете. Совет FIS проигнорировал мнение большинства членов международного паралимпийского движения и принял решение, которое носит явный политический окрас и является дискриминацией наших спортсменов. Мы рассматриваем все возможные варианты защиты и продолжим добиваться полного восстановления прав российских паралимпийцев на полноценное участие в составе сборных России в международных соревнованиях по всем видам адаптивного спорта», — цитирует Рожкова ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года. Из-за решения совета FIS они не смогут выступить на Олимпиаде-2026, поскольку не получат возможности участвовать в квалификационных соревнованиях.