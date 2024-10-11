Глава ПКР Рожков: «Российские паралимпийцы могут не попасть на Игры-2026»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что российским спортсменам на данный момент сложно рассчитывать на участие в зимних Паралимпийских играх-2026.

«Международный паралимпийский комитет (IPC) с момента своего создания выполнял функции федерации по многим видам спорта, в том числе и по зимним. К нашему сожалению, два года назад IPC начал освобождаться от этой функции и передавать руководство видами спорта олимпийским и паралимпийским федерациям. Таким образом, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и парасноуборд были переданы в FIS (Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда). А вы знаете, как FIS относится к России сейчас. Позиция FIS по допуску российских олимпийцев теперь в полной мере касается и наших паралимпийцев.

FIS продлил отстранение россиян, и нам пока сложно рассчитывать на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, можем не попасть. Скоро будут квалификационные соревнования на эти Игры, а у нас на данный момент нет никакой информации о допуске, о порядке допуска на эти турниры», — приводит слова Рожкова Metaratings.ru.

Россияне, выступавшие на летних Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе, завоевали 64 медали, из которых 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые. Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.