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Сегодня, 14:52

Рожков: «Несмотря на политическое давление, паралимпийское движение в России развивается»

Рожков заявил, что паралимпийское движение в России развивается
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что паралимпийское движение в России активно развивается, несмотря на политическое давление на отечественный спорт.

«Несмотря на политическое давление на отечественный спорт, паралимпийское движение активно развивается. Увеличивается количество занимающихся адаптивным спортом и физической культурой, проводится больше соревнований и спортивно-массовых мероприятий, укрепляется материально-техническая база. При участии Минспорта многое сделано для поддержки спортсменов высокого класса, для сохранения их материального стимулирования. Члены паралимпийских сборных в полном объеме обеспечены экипировкой, инвентарем и оборудованием. По линии единого календарного плана сохранены все тренировочные мероприятия», — приводит слова Рожкова ТАСС.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17125999
ПКР
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