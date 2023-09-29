Пересмотр решения о приостановке членства ПКР в МПК будет возможен в 2025 году

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, когда Международный паралимпийский комитет (МПК) может пересмотреть решение о приостановке членства ПКР.

«Проект критериев допуска [российских спортсменов] есть, окончательный вариант будет представлен МПК позже. Это решение МПК может пересмотреть на очередной генассамблее МПК в 2025 году», — приводит слова Рожкова ТАСС.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства паралимпийского комитета России. 90 членов генассамблеи поддержали решение, 56 выступили против, а 6 членов воздержались от голосования.

При этом МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Летние игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.